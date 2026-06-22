Синнер раскрыл, чем будет заниматься в свободное от тенниса время на Уимблдоне-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чем будет заниматься в свободное от тенниса время на Уимблдоне-2026. Синнер — действующий чемпион турнира.

– Когда вы в Лондоне, вы, очевидно, очень сосредоточены на тренировках, но есть ли что-нибудь, чем вы любите заниматься в свободное время?

– Когда я здесь, расписание очень плотное: теннис, возвращение домой, сон, и так на повторе. Но я думаю, что очень важно отключать мозг, поэтому, когда у меня есть время, я иду играть в гольф, собираю LEGO или смотрю Формулу-1. Сейчас также идёт чемпионат мира по футболу, я слежу за ним. Теннис, конечно, важен, но также важно отвлекаться от него, — приводит слова Синнера Vogue.