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Винус Уильямс продлила серию поражений до 11 матчей

Винус Уильямс продлила серию поражений до 11 матчей
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продлила серию поражений на уровне WTA до 11 матчей (восемь из них пришлось на 2026 год).

11-е поражение подряд Винус потерпела на старте травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Винус со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступила 211-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу. В решающем сете американка вела со счётом 5:3, а на тай-брейке отыграла два матчбола.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 17:50 МСК
Винус Уильямс
471
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 6
6 		4 7 8
         
Ирина Бегу
211
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Отметим, что Винус это был первый матч на траве с Уимблдона-2023, где она уступила украинке Элине Свитолиной в первом круге.

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