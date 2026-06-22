Винус Уильямс продлила серию поражений до 11 матчей
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продлила серию поражений на уровне WTA до 11 матчей (восемь из них пришлось на 2026 год).
11-е поражение подряд Винус потерпела на старте травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Винус со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступила 211-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу. В решающем сете американка вела со счётом 5:3, а на тай-брейке отыграла два матчбола.
Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 17:50 МСК
471
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|4
|7 8
211
Ирина Бегу
И. Бегу
Отметим, что Винус это был первый матч на траве с Уимблдона-2023, где она уступила украинке Элине Свитолиной в первом круге.
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