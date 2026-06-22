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Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 22 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 22 июня
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Сегодня, 22 июня, в Истбурне, Великобритания, стартовал розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Истбурн (Великобритания). Первый круг. Результаты матчей 22 июня:

Дарья Снигур (Украина) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:7 (1:7), 5:7;

Ханна Клагмен (Великобритания) — Тереза Валентова (Чехия, 14) — 5:7, 7:5, 5:7;

Антония Ружич (Хорватия) — Петра Марчинко (Хорватия) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (4:7);

Майя Джойнт (Австралия) — Эмилиана Аранго (Колумбия, 17) — 6:7 (2:7), 4:6;

Айла Томлянович (Австралия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 6:7 (5:7), 7:5;

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:2, 6:2;

Маккартни Кесслер (США) — Дарья Касаткина (Австралия, 1) — 6:3, 7:6 (7:3).

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