Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Истбурне: результаты матчей 22 июня

Турнир ATP-250 в Истбурне: результаты матчей 22 июня
Комментарии

Сегодня, 22 июня, прошёл первый игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. Первый круг. Результаты встреч на 22 июня:

Габриэль Диалло (Канада) – Теренс Атман (Франция) – 6:7 (7:9), 6:4, 7:5;
Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 8) – 4:6, 6:4, 6:7 (5:7);
Маркос Гирон (США, LL) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:7 (5:7);
Ян Хоински (Великобритания, Q) – Алексей Попырин (Австралия) – 1:6, 6:2, 6:2;
Зизу Бергс (Бельгия) – Хауме Мунар (Испания, 7) – 6:2, 6:4;
Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) – Марко Трунгеллити (Аргентина, LL) – 5:7, 6:3, 7:5.

Календарь ATP-250 в Истбурне
Сетка ATP-250 в Истбурне
Материалы по теме
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android