Турнир ATP-250 в Истбурне: результаты матчей 22 июня

Сегодня, 22 июня, прошёл первый игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. Первый круг. Результаты встреч на 22 июня:

Габриэль Диалло (Канада) – Теренс Атман (Франция) – 6:7 (7:9), 6:4, 7:5;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 8) – 4:6, 6:4, 6:7 (5:7);

Маркос Гирон (США, LL) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:7 (5:7);

Ян Хоински (Великобритания, Q) – Алексей Попырин (Австралия) – 1:6, 6:2, 6:2;

Зизу Бергс (Бельгия) – Хауме Мунар (Испания, 7) – 6:2, 6:4;

Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) – Марко Трунгеллити (Аргентина, LL) – 5:7, 6:3, 7:5.