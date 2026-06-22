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«Опасна и готова к бою». Рик Макки — об участии Серены Уильямс в Уимблдонском турнире

«Опасна и готова к бою». Рик Макки — об участии Серены Уильямс в Уимблдонском турнире
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением о перспективах теннисистки на предстоящем Уимблдоне-2026. Ранее Серена Уильямс стала обладательницей уайлд-кард, она примет участие в матче одиночного разряда турнира впервые с сентября 2022 года.

«В зависимости от того, кто окажется по другую сторону сетки, Серена будет чрезвычайно конкурентоспособна и способна создать проблемы любой сопернице. Она приехала в Лондон не для символического появления. Она полностью настроена на борьбу, и мы увидим подачи со скоростью 196 км/ч в её исполнении.

«Кометa из Комптона» заряжена, опасна и готова к бою. За её матчами будет невозможно не следить, и они побьют все рекорды по интересу у аудитории. Центральный корт будет пылать от эмоций, ведь величайшая теннисистка всех времён вновь будет вдохновлять», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

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