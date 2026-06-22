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Более 20 теннисисток публично поддержали Вондроушову после новости о дисквалификации

Более 20 теннисисток публично поддержали Вондроушову после новости о дисквалификации
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Чемпионка Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила поддержку от коллег по WTA-туру после публикации решения о её дисквалификации на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

Ранее Маркета опубликовала пост, где выразила разочарование решением Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В комментариях к посту чешку поддержали такие игроки, как Кори Гауфф, Анна Калинская, Паула Бадоса, Онс Жабер, Каролина Мухова, Ева Лис, Линда Носкова, Марта Костюк, Слоан Стивенс, Кэти Бултер, Клара Таусон, Ива Йович, Айла Томлянович, Сара Эррани и другие.

«Я не могу в это поверить! Мы с тобой!» — написала под постом Вондроушовой Сорана Кырстя.

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