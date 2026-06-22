Турнир WTA-250 в Бад-Хомбурге: результаты матчей 22 июня

Сегодня, 22 июня, в Бад-Хомбурге (Германия) продолжился розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Бад-Хомбург (Германия). Первый круг. Результаты матчей 22 июня:

Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер (Россия, 7) – 6:4, 6:4;

Рената Сарасуа (Мексика LL) – Ван Синьюй (Китай) – 1:6, 1:6;

Наоми Осака (Япония, 6) – Магдалена Френх (Польша, LD) – 6:4, 6:1;

Синья Краус (Австрия, Q) – Анна Калинская (Россия) – 4:6, 1:6;

Солана Сьерра (Аргентина, Q) – Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) – 5:7, 6:4, 4:6;

Винус Уильямс (США, WC) – Ирина Бегу (Румыния, Q) – 2:6, 6:4, 6:7 (6:8);

Александра Эала (Филиппины) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 3:6, 3:6.