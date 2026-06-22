Фото: Янник Синнер посетил приватный ужин Gucci в Лондоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 22 июня, посетил приватный ужин модного дома Gucci, который прошёл в отеле «Кларидж» в Лондоне, Великобритания. Для светского выхода итальянец выбрал тотал блэк образ.

Синнер стал амбассадором Gucci в июле 2022 года. С того момента Янник часто посещает показы и другие мероприятия бренда. Также итальянец выходит на матчи со специальной сумкой от бренда.

Синнер находится в Лондоне, так как готовится выступить на Уимблдоне-2026, который пройдёт с 29 июня по 12 июля. Янник – действующий обладатель титула.