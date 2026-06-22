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«Очень особое место». Карен Хачанов опубликовал фото с Уимблдона-2026

«Очень особое место». Карен Хачанов опубликовал фото с Уимблдона-2026
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фото с кортов Уимблдонского турнира – 2026.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

«Очень рад вернуться в Лондон. Очень особое место», – написал Хачанов в социальной сети в сопровождении к фото.

На Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинальной стадии, где уступил американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Розыгрыш Уимблдонского турнира – 2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В финале турнира он одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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