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Янник Синнер рассказал, чем занимался после раннего вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Янник Синнер рассказал, чем занимался после раннего вылета с «Ролан Гаррос» — 2026
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводил время после раннего вылета с «Ролан Гаррос» — 2026. Синнер сенсационно проиграл во втором круге соревнований аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Я взял недельный отпуск и провёл время с друзьями и семьёй, что было для меня очень важно. А потом мы сразу же вернулись к тренировкам, потому что впереди большой турнирный отрезок — Уимблдон, конечно, но мы также много работали над подготовкой к американской серии турниров, которая последует за ним. Обычно у нас не так много времени на подготовку к ней.

Я всегда стараюсь видеть позитивные стороны в любой ситуации, и положительный момент раннего вылета с «Ролан Гаррос» — хотя, конечно, я бы хотел пройти в нём дальше — это возможность получить дополнительное время. Мы стараемся максимально использовать каждый день, поэтому было много долгих тренировок, и я очень доволен своей текущей формой и психологическим состоянием», — приводит слова Синнера Vogue.

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