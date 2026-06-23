Янник Синнер рассказал, чем занимался после раннего вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводил время после раннего вылета с «Ролан Гаррос» — 2026. Синнер сенсационно проиграл во втором круге соревнований аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло.
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«Я взял недельный отпуск и провёл время с друзьями и семьёй, что было для меня очень важно. А потом мы сразу же вернулись к тренировкам, потому что впереди большой турнирный отрезок — Уимблдон, конечно, но мы также много работали над подготовкой к американской серии турниров, которая последует за ним. Обычно у нас не так много времени на подготовку к ней.
Я всегда стараюсь видеть позитивные стороны в любой ситуации, и положительный момент раннего вылета с «Ролан Гаррос» — хотя, конечно, я бы хотел пройти в нём дальше — это возможность получить дополнительное время. Мы стараемся максимально использовать каждый день, поэтому было много долгих тренировок, и я очень доволен своей текущей формой и психологическим состоянием», — приводит слова Синнера Vogue.
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