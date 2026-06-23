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«Люди спят у стадиона ради билетов на турнир». Ольга Морозова — об особенностях Уимблдона

«Люди спят у стадиона ради билетов на турнир». Ольга Морозова — об особенностях Уимблдона
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Финалистка Уимблдона-1974 и бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова поделилась главными воспоминаниями о травяном турнире «Большого шлема».

«Атмосфера совершенно особенная, потому что нет в мире такого клуба, как Уимблдон. Этот сад, эти потрясающие цветы, прекрасная публика, которая понимает теннис. Едешь девочкой вдоль стадиона и не понимаешь, почему такая очередь. Это, естественно, не за бананами и не за клубникой, а за билетами на Уимблдон. Люди рядом с клубом ставят тенты, в которых спят в ожидании билетов. Кто-то из них становится друзьями, кто-то даже семьи создаёт», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате» сегодня, 23 июня в 10:00 мск.

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