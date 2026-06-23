Ольга Морозова рассказала, как изменилось травяное покрытие за последние годы

Бывшая седьмая ракетка мира и финалистка двух турниров «Большого шлема» Ольга Морозова поделилась мнением, что травяное покрытие теннисных кортов заметно изменилось за последние годы.

«Покрытие сейчас другое, трава другая. Единственное место, где осталась трава, на которой я играла, это Queen`s Club. Посмотрите на покрытие, когда заканчиваются турниры. В моё время оставалась дорожка, она шла от задней линии к сетке, все бежали вперёд по центру, трава была вытоптана там. А сейчас, если посмотрите, трава вытоптана вдоль задней линии. Совершенно другой стиль игры», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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