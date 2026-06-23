Морозова оценила шансы Калинской и Шнайдер на Уимблдоне-2026

Финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Ольга Морозова оценила шансы Анны Калинской и Дианы Шнайдер на удачное выступление на Уимблдоне-2026.

«И та и другая могут себя показать, у них есть прекрасные возможности. Шнайдер отлично чувствует площадку, эти резаные и кручёные удары, двигается она сейчас намного лучше. А Калинская всегда мне нравилась. Ей нужно только потерпеть. Я просто никак не могу понять, почему она не в десятке… Травмы? Может быть, что-то не так делает, потому у неё такие формы тела, которые подходят для тенниса. Значит, есть что-то такое в подготовке», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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