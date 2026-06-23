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Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 23 июня

Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 23 июня
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Сегодня, 23 июня, на кортах Истбурна, Великобритания, продолжаются матчи травяного турнира категории WTA-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск:

  • 13:00. Жасмин Паолини (Италия) – Татьяна Мария (Германия);
  • 13:00. Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Захарова (Россия);
  • 13:00. Джаниче Чен (Индонезия) – Кэти Макнелли (США);
  • 13:00. Алисия Дадни (Великобритания) – Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 14:30. Панна Удварди (Венгрия) – Анна Бондарь (Венгрия);
  • 14:30. Сара Бейлек (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия);
  • 14:30. Талия Гибсон (Австралия) – Мэдисон Киз (США);
  • 16:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Хэрриет Дарт (США);
  • 17:30. Кимберли Биррелл (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).
Турнирная сетка Истбурна (ж)
Календарь Истбурна (ж)
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