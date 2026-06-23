Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 23 июня

Сегодня, 23 июня, на кортах Истбурна, Великобритания, продолжаются матчи травяного турнира категории WTA-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск: