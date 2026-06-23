Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.
Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 23 июня:
12:00. Ева Лис (Германия) – Эмма Наварро (США);
12:30. Энн Ли (США) – Екатерина Александрова (Россия);
12:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Линда Носкова (Чехия);
13:30. Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада);
16:30. Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия);
18:30. Людмила Самсонова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).