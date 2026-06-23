Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 23 июня:

12:00. Ева Лис (Германия) – Эмма Наварро (США);

12:30. Энн Ли (США) – Екатерина Александрова (Россия);

12:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Линда Носкова (Чехия);

13:30. Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада);

16:30. Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия);

18:30. Людмила Самсонова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).