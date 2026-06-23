Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 23 июня

Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 23 июня
Комментарии

Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург. Расписание матчей на 23 июня:

12:00. Ева Лис (Германия) – Эмма Наварро (США);
12:30. Энн Ли (США) – Екатерина Александрова (Россия);
12:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Линда Носкова (Чехия);
13:30. Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада);
16:30. Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия);
18:30. Людмила Самсонова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android