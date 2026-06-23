Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 23 июня

Сегодня, 23 июня, на кортах Истбурна, Великобритания, продолжаются матчи травяного турнира категории ATP-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир АТР-250, Истбурн, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск:

13:00. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);

13:00. Дженсон Бруксби (США) – Александар Вукич (Австралия);

14:30. Маттео Арнальди (Италия) – Гильс Хасси (Великобритания);

16:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Александр Ковачевич (США);

16:00. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Артур Фери (Великобритания);

17:30. Уго Умбер (Франция) – Маттия Беллуччи (Италия).