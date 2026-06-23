Турнир АТР-250, Мальорка: расписание матчей на 23 июня

Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Санта-Понса, Испания, продолжаются матчи турнира на острове Мальорка категории ATP-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск:

Первый круг:

13:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вит Коприва (Чехия);

13:30. Марк Полманс (Австралия) – Григор Димитров (Болгария);

16:00. Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу).

Второй круг: