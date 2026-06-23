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Турнир АТР-250, Мальорка: расписание матчей на 23 июня

Турнир АТР-250, Мальорка: расписание матчей на 23 июня
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Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Санта-Понса, Испания, продолжаются матчи турнира на острове Мальорка категории ATP-250. В рамках игрового дня пройдут встречи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Расписание матчей на 23 июня, мск:

Первый круг:

  • 13:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вит Коприва (Чехия);
  • 13:30. Марк Полманс (Австралия) – Григор Димитров (Болгария);
  • 16:00. Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу).

Второй круг:

  • 13:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Алехандро Табило (Чили);
  • 14:30. Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия);
  • 14:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Нуну Боржеш (Португалия);
  • 18:30. Лучано Дардери (Италия) – Янник Ханфман (Германия).
Турнирная таблица «Мальорки»
Календарь «Мальорки»
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