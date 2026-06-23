Самсонова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 23 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в четвертьфинал сразятся 42-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и украинка Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге восьмое место.

Начало встречи запланировано на 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Самсоновой и Свитолиной.

Ранее спортсменки не играли друг с другом в рамках тура WTA, это будет их дебютная встреча.

Турнир в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его действующей победительницей является американка Джессика Пегула.