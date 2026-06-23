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Тони Надаль: если бы дель Потро не получил травму, был бы в числе непревзойдённых

Тони Надаль: если бы дель Потро не получил травму, был бы в числе непревзойдённых
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Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о победителе US Open — 2009 Хуан-Мартине дель Потро, отметив, если бы аргентинец смог избежать травм, смог бы стать одним из непревзойдённых игроков.

«Неоднократно об этом говорил и много обсуждал с Рафаэлем: если бы дель Потро не получил травму, он был бы в числе непревзойдённых, обязательных соперников. Он был бы одним из тех, как, например, Маррей, о ком думаешь: «Так, этот вполне может меня обыграть». Выходя на корт, ты не знал, что произойдёт дальше. Рафаэль говорил, что против некоторых соперников, если сам играешь хорошо, исход матча зависит от тебя. А с Федерером, Надалем и Джоковичем заранее понимаешь, что можешь проиграть, дель Потро был как раз из таких соперников: если он играл хорошо, серьёзно усложнял жизнь», — приводит слова Тони ESPN.

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