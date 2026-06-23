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Видео: Арина Соболенко тренируется перед Уимблдоном

Видео: Арина Соболенко тренируется перед Уимблдоном
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела очередную тренировку перед стартом Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Видео отрабатывающей удары спортсменки опубликовала пресс-служба турнира в соцсети.

Арина Соболенко является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема». В этом году она выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Действующей чемпионкой Уимблдона является полька Ига Швёнтек.

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