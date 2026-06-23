Видео: Арина Соболенко тренируется перед Уимблдоном

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела очередную тренировку перед стартом Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Видео отрабатывающей удары спортсменки опубликовала пресс-служба турнира в соцсети.

Арина Соболенко является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема». В этом году она выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Действующей чемпионкой Уимблдона является полька Ига Швёнтек.