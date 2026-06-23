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«Пытается играть в другой теннис». Ольга Морозова — о последних тренировках Иги Швёнтек

«Пытается играть в другой теннис». Ольга Морозова — о последних тренировках Иги Швёнтек
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Советская теннисистка, бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова поделилась впечатлениями от просмотра последних тренировок Иги Швёнтек перед Уимблдоном.

«Кстати, недавно видела, как тренировалась Швёнтек. Она сейчас пытается играть в другой теннис и правильно делает. Раньше Ига играла техникой с дикими перекрутками, чем заставляла соперника смазывать удары, а сейчас она пытается положить мяч в корт. Швёнтек не играет в свой лучший теннис, но это говорит о том, что она с самого начала будет очень внимательно относиться к каждой игре. У неё не будет никакого расслабления, она будет стараться входить в лучшую форму. Надеюсь, у неё это получится», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».

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