«Пытается играть в другой теннис». Ольга Морозова — о последних тренировках Иги Швёнтек

Советская теннисистка, бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова поделилась впечатлениями от просмотра последних тренировок Иги Швёнтек перед Уимблдоном.

«Кстати, недавно видела, как тренировалась Швёнтек. Она сейчас пытается играть в другой теннис и правильно делает. Раньше Ига играла техникой с дикими перекрутками, чем заставляла соперника смазывать удары, а сейчас она пытается положить мяч в корт. Швёнтек не играет в свой лучший теннис, но это говорит о том, что она с самого начала будет очень внимательно относиться к каждой игре. У неё не будет никакого расслабления, она будет стараться входить в лучшую форму. Надеюсь, у неё это получится», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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