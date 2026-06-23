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Морозова поделилась ожиданиями от выступления Медведева и Хачанова на Уимблдоне

Морозова поделилась ожиданиями от выступления Медведева и Хачанова на Уимблдоне
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Финалистка двух одиночных турниров «Большого шлема» Ольга Морозова оценила форму Даниила Медведева и Андрея Рублёва перед Уимблдоном-2026.

«Может ли Медведев превзойти себя на Уимблдоне? Думаю, да, он может, потому что я видела, как он больше входит в корт, активно принимает. Особенно если всё сложится, будет нормальная сетка.

Мне ещё хотелось бы, чтобы Рублёв хорошо играл. Он пытается себя поменять, стать более расслабленным, но у него силовая игра. Если он себя подкрутит с двух сторон – где-то подрасслабит, где-то останется при своём силовом теннисе – тоже сможет хорошо сыграть», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».

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