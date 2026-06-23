«Классика, которую обожаю». Морозова — о карьере Джоковича и его шансах на Уимблдоне

Бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова перед стартом Уимблдона ответила, остаётся ли Новак Джокович в борьбе за турниры «Большого шлема».

«Думаю, если не будет играть Синнер, Джокович должен выложиться. Трудно это, конечно, очень трудно. Но без этих двоих [Синнера и Алькараса] у него появляется ещё один шанс на 25-й «Шлем».

Очень рада, что он всё ещё играет, хоть и немножко волнуюсь за него. Это классика, которую я обожаю. Очень интересно сказал Надаль: «Когда играл против Федерера, всё ясно, клал под лево. А с Джоковичем было невероятно сложно, потому что он из каждой точки мог играть по-разному». Вот именно это я как тренер и обожаю», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».