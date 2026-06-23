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Майя Хвалиньска прибыла на Уимблдон-2026

Майя Хвалиньска прибыла на Уимблдон-2026
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21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прибыла со своей командой на Уимблдон, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Видео приезда теннисистки на турнир в Лондоне опубликовала пресс-служба Уимблдона у себя на странице в соцсети.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. Она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже польская теннисистка поднялась на 93 строчки рейтинга WTA. На предстоящем Уимблдоне Хвалиньска выступит благодаря полученной уайлд-кард.

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