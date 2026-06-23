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Испанский журналист высказался о шансах Новака Джоковича на Уимблдоне-2026

Испанский журналист высказался о шансах Новака Джоковича на Уимблдоне-2026
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Главный редактор Punto de Break испанский журналист Хосе Морон оценил шансы 24-кратного обладателя «Большого шлема» Новака Джоковича на Уимблдоне 2026 года.

«На «Ролан Гаррос» он был не в лучшей физической форме. Это было заметно, хотя и Джокович старался выкладываться на100%. Если в этом плане он улучшил свои показатели за последний месяц, скажу: «Обратите внимание на Новака на Уимблдоне», — написал Морон в социальной сети Х.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). На Уимблдоне спортсмен выиграл трофей семь раз.

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