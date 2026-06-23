«Соболенко должна научиться играть на паузе». Морозова — о шансах Арины на Уимблдоне-2026

Бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова перед стартом Уимблдона ответила, что нужно изменить Арине Соболенко в своей игре для повышения шансов на победу на турнирах «Большого шлема».

«Соболенко должна научиться играть больше на паузе — и тогда, мне кажется, у неё будет больше шансов выигрывать турниры такого уровня.

Очень трудно поменять свою игру, когда выигрываешь. А она выигрывает очень много. И поэтому, естественно, тут не надо ничего менять глобально, просто нужно чуть-чуть добавить, когда ситуация позволяет. Если всё летит обратно от соперников, надо подумать, что же всё-таки сделать, чтобы обратно не летело», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».