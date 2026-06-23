Морозова назвала перспективных молодых теннисисток перед Уимблдоном-2026

Финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Ольга Морозова назвала имена перспективных молодых теннисисток.

«Ива Йович, она очень хороша. Ещё Виктория Мбоко. Обе молодые, совершенно разные, но талантливые. И та и другая обладают совершенно потрясающей техникой. Обе хорошо двигаются. Мирра в этот список тоже входит – всё-таки она молодая. Думаю, они на Мирру уже зуб точат, потому что им же хочется тех же результатов. Будет очень интересно, потому что такая ситуация другим игрокам и даёт уверенность, и в то же время их зажимает», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».