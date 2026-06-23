«Иногда «быть очень хорошим» мешает». Морозова объяснила причины поражений Хачанова

Советская теннисистка и бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова объяснила, почему Карену Хачанову не удаётся показывать на «Шлемах» стабильно высокие результаты.

«Карена я люблю, он прекраснейший игрок, хороший человек, но иногда «быть очень хорошим» немножко мешает. Я смеюсь, конечно, потому что не хочу его менять, мы его любим именно за это. Карен же сеяный игрок, он не сразу попадает по сетке на суперзвёзд, поэтому у него есть разгон, который он должен пройти чистенько. Так что хочется, чтобы у него была хорошая сетка», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».