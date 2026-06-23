Ольга Морозова вспомнила яркий эпизод финала Марата Сафина на US Open — 2000

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова прокомментировала сотрудничество Марата Сафина и Андрея Рублёва, а также поделилась воспоминаниями об игре Марата.

«Знаете, я так рада, что Марат снова на арене. Помню, как вела его финал, когда он играл против Сампраса и выиграл первенство США. Это песня. Когда он Сампраса обвёл свечой, у меня дух захватило. Ну, как можно Сампраса обвести свечой? А Марат это мог делать.

Поэтому, естественно, если он принесёт изюминки, которые у него были, откроет Андрею реальность этих ударов. И если Андрей почувствует это, мне кажется, у нас будет очень хороший результат», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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