Карлос Алькарас снялся в новой фотосессии для Nike

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл фотосессию для известного американского бренда спортивной одежды Nike. Снимки опубликовал аккаунт Nikesportswear в соцсети.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

В текущем сезоне самой крупной победой Алькараса является чемпионство на Australian Open, где он в финале одолел Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). В апреле теннисист снялся с «пятисотника» в Барселоне. Позднее стало известно о полученной им травме запястья — на одном из мероприятий испанец появился с фиксатором на руке. Карлос Алькарас уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.