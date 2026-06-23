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«Если человек приходит не в то время, он неправ». Роддик — о ситуации с Вондроушовой

«Если человек приходит не в то время, он неправ». Роддик — о ситуации с Вондроушовой
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик поделился мнением о решении Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать бывшую шестую ракетку мира чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Если бы кто‑то заявился ко мне домой в час дня, хотя я обозначил время [визита] с пяти до шести, сказал бы: «Уходите». Если человек приходит не в то время, которое она указала, значит, он неправ. Если её условленное время — с семи до восьми утра, а кто‑то стучится к ней в дверь в 20:30, история абсолютно правдоподобна. На 100% всё, что она говорит, близко и понятно, в этом есть смысл», — приводит слова Роддика We love tennis.

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