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Макки — об Уильямс: она планирует играть весь 2026 год и демонстрировать былое мастерство

Макки — об Уильямс: она планирует играть весь 2026 год и демонстрировать былое мастерство
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением о перспективах теннисистки на предстоящем Уимблдоне-2026. Ранее американка стала обладательницей уайлд-кард, она примет участие в матче одиночного разряда турнира впервые с сентября 2022 года.

«Серена хочет соревноваться. Ей нечего доказывать. Её дети уже подросли, они хотят увидеть, как лучшая во все времена мчится под солнцем, для них будет радостью видеть маму на центральном корте — и эта глава возвращения только началась, ведь она ещё не закончила.

Многие твердят, что Серена потерпит крах. Они почти угадали. «Комета из Комптона» не рухнет — она взорвёт всё вокруг. Она планирует играть весь 2026 год и будет демонстрировать то былое мастерство, то периоды спада формы. Серена настроена решительно и готова вернуться в число лидеров. Ей нечего доказывать — посмотрим, сможет ли она вновь поймать ритм игры», — написал Макки в социальной сети Х.

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