Сэм Куэрри назвал Фрэнсиса Тиафо кандидатом на выход в полуфинал на Уимблдоне

Американский теннисист Сэм Куэрри считает своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо кандидатом на выход в полуфинал на Уимблдоне 2026 года.

«Считаю, что сейчас он представляет серьёзную угрозу с точки зрения выхода в полуфинал. Пока не могу сказать, что он представляет угрозу в борьбе за титул. Это также во многом зависит от жеребьёвки и того, в какой части сетки он окажется, не говоря уже о возможном раннем выбывании. Думаю, Янник Синнер остаётся главным фаворитом. Не думаю, что жара создаст проблемы на Уимблдоне.

Но затем, если говорить о Новаке, Звереве, Шелтоне, Фрице, Тиафо… Теперь Фрэнсис входит в следующую группу игроков, поскольку он выиграл турнир в Галле. Полагаю, в следующей группе восемь игроков, любой из них может выйти в полуфинал или финал, но я пока не стану утверждать, что кто‑то из них способен завоевать титул», — приводит слова Куэрри We love tennis.