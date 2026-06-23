Эмма Наварро одолела Еву Лис в первом круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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24-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Германии Еву Лис, занимающую в мировом рейтинге 77-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
77
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
24
Эмма Наварро
Э. Наварро
По ходу матча Лис сделала четыре эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок, а также сумела реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Наварро подала навылет 12 раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Наварро сразится с третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.
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