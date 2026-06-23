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Серена Уильямс провела тренировку в преддверии Уимблдона

Серена Уильямс провела тренировку в преддверии Уимблдона
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс провела на травяном корте тренировку перед стартом Уимблдона-2026, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня. Видео, на котором тренирвуется титулованная теннисистка, опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

Ранее стало известно, что Серена выступит на предстоящем турнире в Лондоне в женском одиночном разряде по полученной уайлд-кард. Последний матч в одиночке она провела на US Open — 2022.

Действующей победительницей Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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