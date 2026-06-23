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«За годы я прочитал немало лжи, но это точно в топ-5». Маррей — о слухах о своей зарплате

«За годы я прочитал немало лжи, но это точно в топ-5». Маррей — о слухах о своей зарплате
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей назвал ложью информацию французского журналиста Фредерика Вердье о своих гонорарах как тренера.

«За годы я прочитал немало лжи, но это точно в топ-5», — написал Маррей на своей странице в социальной сети.

Ранее Фредерик Вердье утверждал, что за неделю тренерства Энди Маррей получал $ 100 тыс.

«Знаю ставки Маррея, они чудовищны. Когда он тренировал Джоковича, это было 10 недель по $ 100 тыс. в неделю. Итого 10 недель за $ 1 млн», — сказал Вердье в эфире Sans Filet.

Напомним, Маррей сотрудничал с сербом Новаком Джоковичем с конца 2024-го по май 2025-го.

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