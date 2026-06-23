Бартоли — о Серене Уильямс: она хочет сыграть перед дочерьми, чтобы поняли, кто их мама

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли прокомментировала участие 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс в одиночном разряде Уимблдона-2026. Ранее американка получила уайлд-кард на турнир.

«Она хочет сыграть перед своими двумя дочерьми, чтобы они поняли, кто их мама, нахожу это восхитительным. Лично для меня это одно из самых больших сожалений — что я так и не смогла сыграть в официальном матче перед своей дочерью. Ваши дети дают вам столько сил!» — приводит слова Марион Бартоли We love tennis.