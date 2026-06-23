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Елена Остапенко объявила о запуске собственного мерча

Елена Остапенко объявила о запуске собственного мерча
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Победительница Открытого чемпионата Франции — 2017, нынешняя 35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко у себя на странице в соцсети объявила о запуске продажи собственного мерча.

«После месяцев работы, планирования и ожидания это, наконец, свершилось. Добро пожаловать в мою официальную коллекцию мерча! Создано с любовью, вдохновлено моим путём и сделано для всех, кто стал его частью», – написала теннисистка, прикрепив ссылку на сайт для покупки товаров и тизер собственного бренда.

На сайте мерча Остапенко представлены различные худи, футболки, кепки с изображением теннисной тематики.

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