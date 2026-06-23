Жасмин Паолини не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне

Итальянка Жасмин Паолини (14-й номер рейтинга) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне, Англия, немке Татьяне Марии (112-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час 29 минут.

По ходу матча Паолини не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 65%. Татьяна Мария реализовала восемь эйсов, совершила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-поинта из 13, попадание первой подачи — 62%.

Соперница Татьяны Марии во втором круге определится в матче между россиянкой Анастасией Захаровой (91-й номер рейтинга) и украинкой Юлией Стародубцевой (55-я строчка рейтинга).