Жасмин Паолини не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне
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Итальянка Жасмин Паолини (14-й номер рейтинга) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне, Англия, немке Татьяне Марии (112-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час 29 минут.
Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
14
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
112
Татьяна Мария
Т. Мария
По ходу матча Паолини не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 65%. Татьяна Мария реализовала восемь эйсов, совершила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-поинта из 13, попадание первой подачи — 62%.
Соперница Татьяны Марии во втором круге определится в матче между россиянкой Анастасией Захаровой (91-й номер рейтинга) и украинкой Юлией Стародубцевой (55-я строчка рейтинга).
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