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Жасмин Паолини – Татьяна Мария, результат матча 23 июня 2026, счет 0:2, 1-й круг турнира WTA-250 в Истбурне

Жасмин Паолини не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне
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Итальянка Жасмин Паолини (14-й номер рейтинга) проиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне, Англия, немке Татьяне Марии (112-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час 29 минут.

Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
Жасмин Паолини
14
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Татьяна Мария
112
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

По ходу матча Паолини не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 65%. Татьяна Мария реализовала восемь эйсов, совершила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-поинта из 13, попадание первой подачи — 62%.

Соперница Татьяны Марии во втором круге определится в матче между россиянкой Анастасией Захаровой (91-й номер рейтинга) и украинкой Юлией Стародубцевой (55-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка в Истбурне (ж)
Календарь Истбурна (ж)
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