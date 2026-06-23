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Энн Ли — Екатерина Александрова, результат матча 23 июня 2026, счёт 1:2, 1-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сразится с Миррой Андреевой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в стартовом матче американку Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 29-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 12:40 МСК
Энн Ли
29
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

По ходу матча Ли сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Александрова подала навылет также 11 раз, сделала четыре двойные ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Александрова сразится со своей соотечественницей Миррой Андреевой.

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