Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сразится с Миррой Андреевой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в стартовом матче американку Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 29-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 12:40 МСК
29
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 5
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По ходу матча Ли сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Александрова подала навылет также 11 раз, сделала четыре двойные ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Александрова сразится со своей соотечественницей Миррой Андреевой.
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