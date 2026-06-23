Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
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94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификационного этапа Уимблдона-2026 после победы над своей соотечественницей Александрой Шубладзе, занимающей в мировом рейтинге 186-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:05 МСК
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 2
|3
Александра Шубладзе
А. Шубладзе
По ходу матча Корнеева сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Шубладзе ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Следующей соперницей Корнеевой станет Андреа Лазари Гарсия (Испания).
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