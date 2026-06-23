Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026

94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификационного этапа Уимблдона-2026 после победы над своей соотечественницей Александрой Шубладзе, занимающей в мировом рейтинге 186-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

По ходу матча Корнеева сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Шубладзе ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей Корнеевой станет Андреа Лазари Гарсия (Испания).