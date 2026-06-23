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Алина Корнеева — Александра Шубладзе, результат матча 23 июня 2026, счёт 2:1, 1-й круг; квалификация Уимблдон 2026

Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
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94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификационного этапа Уимблдона-2026 после победы над своей соотечественницей Александрой Шубладзе, занимающей в мировом рейтинге 186-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:05 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 2 3
         
Александра Шубладзе
Россия
Александра Шубладзе
А. Шубладзе

По ходу матча Корнеева сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Шубладзе ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей Корнеевой станет Андреа Лазари Гарсия (Испания).

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