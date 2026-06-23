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Григор Димитров – Марк Полманс, результат матча 23 июня 2026, счёт: 2:0, 1-й круг «Мальорки»

Григор Димитров вышел во второй круг турнира на Мальорке
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Болгарин Григор Димитров (164-я строчка рейтинга) смог выйти во второй круг турнира на Мальорке в Санта-Понсе, Испания, обыграв австралийца Марка Полманса (366-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продлился 1 час 26 минут.

Мальорка. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:40 МСК
Марк Полманс
366
Австралия
Марк Полманс
М. Полманс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		7 7
         
Григор Димитров
164
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Во время матча Григор Димитров сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 53%. Марк Полманс реализовал четыре эйса, совершил пять двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи — 52%.

Во втором круге турнира Димитров встретится с представителем Иордании Абедаллой Шелбайхом (299-й номер рейтинга).

Турнирная сетка «Мальорки»
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