Григор Димитров вышел во второй круг турнира на Мальорке
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Болгарин Григор Димитров (164-я строчка рейтинга) смог выйти во второй круг турнира на Мальорке в Санта-Понсе, Испания, обыграв австралийца Марка Полманса (366-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продлился 1 час 26 минут.
Мальорка. 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:40 МСК
366
Марк Полманс
М. Полманс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
164
Григор Димитров
Г. Димитров
Во время матча Григор Димитров сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 53%. Марк Полманс реализовал четыре эйса, совершил пять двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи — 52%.
Во втором круге турнира Димитров встретится с представителем Иордании Абедаллой Шелбайхом (299-й номер рейтинга).
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