Григор Димитров вышел во второй круг турнира на Мальорке

Болгарин Григор Димитров (164-я строчка рейтинга) смог выйти во второй круг турнира на Мальорке в Санта-Понсе, Испания, обыграв австралийца Марка Полманса (366-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продлился 1 час 26 минут.

Во время матча Григор Димитров сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи составило 53%. Марк Полманс реализовал четыре эйса, совершил пять двойных ошибок, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи — 52%.

Во втором круге турнира Димитров встретится с представителем Иордании Абедаллой Шелбайхом (299-й номер рейтинга).