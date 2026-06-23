Тони Надаль назвал две причины, по которым ему не нравится современный теннис

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, назвал плюсы и минусы современного тенниса.

«Мне не очень нравится современный теннис, нравится сочетание тактики и техники, стратегии и физической подготовки, потому что, когда мяч в игре, ценю ситуации, в которых менее одарённый от природы игрок может обыграть более талантливого. Это не так, как в лёгкой атлетике, велоспорте или плавании, где преобладают физические качества.

Мой кумир в НБА — Ларри Бёрд: игрок с не самыми впечатляющими физическими данными, но способный бороться и соперничать с лучшими игроками своей эпохи. В наши дни мяч в теннисе летит настолько быстро, что сложно придерживаться какой‑либо стратегии. Мне нравится наблюдать за розыгрышами, в которых следуют друг за другом такие удары, как укороченный и свеча, когда игрок пытается своим стилем игры избежать атак соперника. Сегодня же всё сводится в основном к тому, чтобы бить как можно сильнее и бегать», — приводит слова Тони ESPN.