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Директор ITIA рассказала о добровольном отказе Маркеты Вондроушовой сдать допинг-тест

Директор ITIA рассказала о добровольном отказе Маркеты Вондроушовой сдать допинг-тест
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Николь Сапстед, старший директор международного агентства по честности в теннисе (ITIA), внесла подробности в допинг-скандал чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, заявив, что спортсменка сама подписала отказ от прохождения специального теста в декабре 2025 года.

Ранее стало известно, что Вондроушова получила дисквалификацию на срок в четыре года.

«Там присутствовала всего одна сотрудница допинг-контроля. Вондроушова подписала на улице отказ. Она вышла из квартиры, чтобы погулять с собакой, ясно объяснила допинг-офицеру, что она отказывается сдавать тест. Сотрудница попросила её подписать форму для подтверждения.

Мы просим наших допинг-офицеров как можно более чёткими, когда они работают с игроками. В их обязанности не входит рассказывать теннисистам, за что могут последовать санкции или что будет в случае отказа, но мы говорим: «Пожалуйста, дайте понять, что в случае отказа будут серьёзные последствия». Поэтому — да, это было объяснено. И было понятно, что спортсменка не желает участвовать в процессе», — цитирует Сапстед The Guardian.

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