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Анастасия Захарова – Юлия Стародубцева, результат матча 23 июня 2026, счёт 2:1, 1-й круг турнира WTA-250 в Истбурне

Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв Стародубцеву
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Россиянка Анастасия Захарова (91-й номер рейтинга) выиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне, Англия, у украинки Юлии Стародубцевой (55-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 26 минут.

Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 13:10 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Анастасия Захарова
91
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

По ходу матча Анастасия Захарова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи составило 84%. Юлия Стародубцева реализовала пять эйсов, совершила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 64%.

Соперницей Анастасии Захаровой во втором круге будет немка Татьяна Мария (112-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Истбурна (ж)
Календарь Истбурна (ж)
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