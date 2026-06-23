Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв Стародубцеву

Россиянка Анастасия Захарова (91-й номер рейтинга) выиграла в первом круге травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне, Англия, у украинки Юлии Стародубцевой (55-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 26 минут.

По ходу матча Анастасия Захарова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи составило 84%. Юлия Стародубцева реализовала пять эйсов, совершила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 64%.

Соперницей Анастасии Захаровой во втором круге будет немка Татьяна Мария (112-я строчка рейтинга).