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Алис Тюбелло — Елена Приданкина, результат матча 23 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; Уимблдон 2026 квалификация

Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026, с «баранкой» обыграв Тюбелло
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206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина в матче первого круга квалификационной стадии Уимблдона-2026 обыграла француженку Алис Тюбелло, занимающую в мировом рейтинге 230-е место. Встреча соперниц продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 14:45 МСК
Алис Тюбелло
Франция
Алис Тюбелло
А. Тюбелло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

По ходу матча Тюбелло не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Приданкина также ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге квалификации соперницей Приданкиной станет победительница матча между Амелией Раецки и Сюзан Ламенс.

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