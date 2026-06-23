Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026, с «баранкой» обыграв Тюбелло
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206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина в матче первого круга квалификационной стадии Уимблдона-2026 обыграла француженку Алис Тюбелло, занимающую в мировом рейтинге 230-е место. Встреча соперниц продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 14:45 МСК
Алис Тюбелло
А. Тюбелло
Окончен
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Елена Приданкина
Е. Приданкина
По ходу матча Тюбелло не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Приданкина также ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге квалификации соперницей Приданкиной станет победительница матча между Амелией Раецки и Сюзан Ламенс.
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