Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026, с «баранкой» обыграв Тюбелло

206-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина в матче первого круга квалификационной стадии Уимблдона-2026 обыграла француженку Алис Тюбелло, занимающую в мировом рейтинге 230-е место. Встреча соперниц продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

По ходу матча Тюбелло не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Приданкина также ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге квалификации соперницей Приданкиной станет победительница матча между Амелией Раецки и Сюзан Ламенс.