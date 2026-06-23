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Испанский журналист высказался о дисквалификации Маркеты Вондроушовой на четыре года

Испанский журналист высказался о дисквалификации Маркеты Вондроушовой на четыре года
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Главный редактор Punto de Break испанский журналист Хосе Морон высказался по поводу решения Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать бывшую шестую ракетку мира чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Да, на первый взгляд наказание за отказ от прохождения допинг‑контроля может показаться шокирующим — особенно с учётом того, что в некоторых случаях за положительный результат теста назначают не более года дисквалификации. Но этому есть объяснение. Данное наказание последовало не из‑за положительного результата теста, а из‑за отказа пройти проверку. Антидопинговые правила чёткие: если теннисист отказывается пройти допинг‑контроль, он рискует получить наказание вплоть до четырёх лет дисквалификации. Именно такое наказание в итоге было применено к чешской спортсменке.

По сути, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) считает: если вы отказываетесь пройти проверку, возможно, вам есть что скрывать — отсюда и строгость наказания. Маркета Вондроушова отказалась пройти допинг‑контроль 3 декабря 2025 года, когда инспектор прибыл на место её нахождения. Чтобы оправдать свой отказ, она предоставила две версии событий: одну в декабре, другую — в апреле текущего года. Вероятно, изменение показаний и привело к максимальному наказанию.

Изначально она заявила, что инспектор прибыла на час позже установленного последнего срока, хотя на самом деле никакого фиксированного времени нет — инспекторы могут прибыть в любое время. В апреле она изменила свои показания, утверждая, что испугалась из‑за стресса, проблем с психическим здоровьем и полученных угроз.

Суд не поверил в изменение показаний и не принял во внимание её заявления о проблемах с психическим здоровьем. Каждый волен составить собственное мнение о том, что произошло, но правила есть правила — и спортсменке было назначено максимальное наказание», — написал Морон в социальной сети Х.

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