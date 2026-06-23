Эрика Андреева обыграла Есинь Ма в первом круге квалификации Уимблдона-2026
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238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификационной стадии Уимблдона-2026 после победы в стартовом матче над китаянкой Есинь Ма, занимающей в мировом рейтинге 189-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Есинь Ма
Е. Ма
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
Эрика Андреева
Э. Андреева
По ходу матча Ма ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи.
Далее соперницей Андреевой станет победительница матча между Каденс Брэйс и Кейлой Дей.
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