Эрика Андреева обыграла Есинь Ма в первом круге квалификации Уимблдона-2026

238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификационной стадии Уимблдона-2026 после победы в стартовом матче над китаянкой Есинь Ма, занимающей в мировом рейтинге 189-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3.

По ходу матча Ма ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи.

Далее соперницей Андреевой станет победительница матча между Каденс Брэйс и Кейлой Дей.