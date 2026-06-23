Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Есинь Ма — Эрика Андреева, результат матча 23 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; Уимблдон 2026 квалификация

Эрика Андреева обыграла Есинь Ма в первом круге квалификации Уимблдона-2026
Комментарии

238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификационной стадии Уимблдона-2026 после победы в стартовом матче над китаянкой Есинь Ма, занимающей в мировом рейтинге 189-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
23 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Есинь Ма
Китай
Есинь Ма
Е. Ма
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

По ходу матча Ма ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи.

Далее соперницей Андреевой станет победительница матча между Каденс Брэйс и Кейлой Дей.

Материалы по теме
Девять россиян и чемпионка ТБШ: кто выступит в мужской и женской квалификациях Уимблдона
Девять россиян и чемпионка ТБШ: кто выступит в мужской и женской квалификациях Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android