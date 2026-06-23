Макинрой — об Уимблдоне: Зверева я бы не считал фаворитом. Поставил бы Фрица выше него

Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой назвал своих фаворитов предстоящего Уимблдона 2026 года.

«В мужской категории нет сомнений, что фаворит — Синнер. Вероятно, я бы поставил Джоковича на второе место в качестве фаворита на данный момент, потому что, на мой взгляд, он довольно хорошо сыграл в Париже, хотя и выбыл рано. Но, думаю, он провёл три качественных матча, и это придаст ему уверенности. Зверева я бы не считал фаворитом. Поставил бы Фрица выше него — Фриц победил его в очень равном матче. Вероятно, я бы также поставил Шелтона чуть выше него», — приводит слова Макинроя Punto de break.