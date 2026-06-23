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4 теннисистки топ-10 WTA ещё не родились на момент дебюта Серены на 1-й строчке рейтинга

4 теннисистки топ-10 WTA ещё не родились на момент дебюта Серены на 1-й строчке рейтинга
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Четыре теннисистки из первой десятки нынешних лидеров рейтинга WTA ещё не родились на момент дебюта Серены Уильямс в статусе первой ракетки мира. Уильямс-младшая впервые возглавила женский рейтинг 8 июля 2002 года.

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева появилась на свет в 2007 году. Виктория Мбоко из Канады, ныне занимающая в рейтинге девятое место, родилась в 2006 году. Кори Гауфф (седьмая ракетка мира) и чешка Линда Носкова (10-я строчка рейтинга) – 2004 года рождения.

Ранее стало известно о возобновлении 44-летней Сереной Уильямс карьеры. На двух турнирах она уже сыграла в парном разряде, а позднее получила уайлд-кард на Уимблдон в одиночке.

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